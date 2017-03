SPÖ sieht Bewährungsprobe für Stelzer

In einer Woche soll LHstv. Thomas Stelzer (ÖVP) zum neuen Landeshauptmann gewählt werden. Die SPÖ OÖ gewährt ihm einen Vertrauensvorschuss, fordert aber eine Bildungsreform und mehr Frauen in Führungspositionen.

„Wenig Show und viel Action“ und „Abgrenzung gegen Rechtsaußen“ erwartet Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer vor allem vom zukünftigen Landeshauptmann. Stelzer bekommt von ihr aber auch „einen Vertrauensvorschuss auf Zeit“, ein genaueres Ablaufdatum nannte Gerstorfer nicht.

Handlungsbedarf beim Thema Arbeit

Handlungsbedarf sieht die SPÖ-Chefin „beim Thema Arbeit im Großen und Ganzen“. Klein- und Mittel- sowie Einzelpersonenunternehmen müssten entlastet werden, kleine Selbstständige würden unter der fehlenden Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall leiden, der Selbstbehalt beim Arzt gehöre „ersatzlos gestrichen“. Zudem müssten die Gemeinden entlastet werden.

Engagement erwartet sich Gerstofer von Stelzer auch beim Thema Kinderbetreuung, das in Oberösterreich nach wie vor „keine Berühmtheit“ erlange. Mehr tun müsse sich auch in der Frauenpolitik, so die SPÖ-Landesvorsitzende, denn in der ÖVP werde immer davon gesprochen, dass es mehr Frauen in Führungspositionen brauche, „getan wird aber zu wenig“.

Deutliche Abgrenzung gegen Radikalismus

Gerstorfer richtete auch einen Appell an Stelzer, dass sie sich von einem Landeshauptmann eine deutliche Abgrenzung gegen jede Form des Radikalismus und Rechtsextremismus erwarte. Immerhin hätten sich einige Vorfälle zuletzt „zusammengesammelt“: Vom Kongress der rechten „Verteidiger Europas“ in Sälen des Landes über den Abbruch eines Extremismusvortrags in einer Linzer Schule auf Zuruf eines FPÖ-Politikers bis hin zur am Mittwoch präsentierten freiheitlichen „Meldestelle“ für Parteipolitik an Schulen, die sie „eindeutig im Bereich Denunzierung“ verortet.