Polizeieinsatz in Linzer Supermarkt

Einen Polizeieinsatz hat es am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Linzer Lederergasse gegeben. Drei junge Männer gaben vor, bezahlen zu wollen, griffen jedoch plötzlich in die Kassenlade.

Die Kassiererin, die anonym bleiben will, schilderte den Vorfall gegenüber dem ORF Oberösterreich so: „Die zwei bzw. drei Männer haben sich an der Kasse ganz normal wie Kundschaften angestellt. Sie wollten zahlen, und als die Kasse aufging hat einer in die Kassenlade hineingegriffen, ein anderer wollte die Kasse herausreißen. Ich habe dann sofort zu schreien begonnen und den Notknopf gedrückt.“

ORF

Mitarbeiterin bei Handgemenge verletzt

Als die drei - laut Polizei ausländischen - jungen Männer flüchteten, kam es zu einem Handgemenge mit den Angestellten. Eine Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen, so die Polizei.