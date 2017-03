ASFINAG schließt Baustellen ab

Die ASFINAG wird in diesem Jahr in Oberösterreich langjährige Baustellen abschließen. Auf der Pyhrnautobahn werden vier neu gebaute Tunnelröhren freigegeben, auch die Verbreiterung der Innkreisautobahn wird fertig.

In Linz könnte es tatsächlich bald beginnen: Der Westring und mit ihm die neue Linzer Donaubrücke sind in den Startlöchern. Der Einspruch gegen die Umweltverträglichkeitsprüfung läuft. Dies sei eine reine Formsache, so Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ): "Sowohl die ASFINAG, als auch Land OÖ und Stadt Linz wünschen sich einen so rasch wie möglichen Baubeginn. Allerdings wissen wir nicht, wenn das Gericht entscheidet.“

Ausschreibung für Brückenbau noch im Sommer

Was der Politiker naturgemäß nicht offiziell sagen will: Bereits im April könnte der Richterspruch vorliegen. Dann wird als erster Schritt sofort der Radweg Richtung Puchenau verlegt. Um für die Brückenbaustelle Platz zu machen, wird er künftig direkt neben der Donau verlaufen.

ASFINAG

Die Ausschreibung für den Brückenbau selbst soll noch diesen Sommer in Angriff genommen werden, sagt der Vorstandsdirektor der ASFINAG, Alois Schedl: „Das ist ein Gesamtvolumen von rund 120 Millionen Euro, sodass wir im Dezember die Vergabe durchführen können und im Frühjahr 2018 mit den Baumaßnahmen beginnen.“

Verbreiterung der Innkreisautobahn

Im Sommer wird dann auch die Verbreiterung der Innkreisautobahn (A8) abgeschlossen sein. Dieser Verkehrsabschnitt zählt zu den am meisten von Lkws befahrenen in ganz Österreich. Ebenfalls in der Zielgeraden befindet sich der Ausbau der Pyhrnautobahn (A9) bei Klaus. Hier gibt die ASFINAG im September vier Tunnel in Richtung Linz für den Verkehr frei. Anschließend werden die bestehenden Tunnelröhren erneuert. Ende 2018 ist dann der letzte Gegenverkehr auf der Pyhrnstrecke Geschichte.

780 Millionen Euro werden verbaut

Insgesamt 780 Millionen Euro wird die ASFINAG in den nächsten sechs Jahren in Oberösterreich verbauen. Mit Fokus auf Linz: Hier ist neben dem Westring der Ausbau der Voestbrücke - sie bekommt links und rechts jeweils ein Zusatzbrücke - das bedeutendste Projekt. Die Probebohrungen für die Stützpfeiler sollen noch diese Woche abgeschlossen werden.

Link: