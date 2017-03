Stimmen.festival.freisadt zu Pfingsten

In Freistadt steht zu Pfingsten die menschliche Stimme im Mittelpunkt eines dreitägigen Festivals, das heuer mit einem besonders originellen Programm aufhorchen lässt.

Auch wenn zu Pfingsten die Altstadt von Freistadt von vielen Chören bevölkert ist - Chor singen ist nur eine Facette des stimmen.festival.freistadt. Johannes Hiemetsberger gibt mit seinem Profichor, der Company of music, zwar den Ton an, aber neben dem klassischen Chorrepertoire sorgt er diesmal beim Festival für eine besonders farbenreiche Palette stimmlicher Einsatzmöglichkeiten.

Beatboxing und Neuinterpretation des Männerchores

Dazu gehört das bei jungen Vokalensembles äußerst beliebte weil spektakuläre Beatboxing ebenso wie etwa die Neuinterpretation des althergebrachten Männerchores durch das ungewöhnliche oö. Männersextett der „Gesangskapelle Hermann“.

Kurzkonzerte am Pfingssamstag

„Gehörgänge“ nennen sich diese Wege, mit denen das stimmen.festival.freistadt bei seiner nunmehr siebenten Ausgabe das Publikum im doppelten Wortsinn in Bewegung versetzen will: Zum einen durch die örtliche Aufteilung der Konzerte in der Pfarrkirche, im Salzhof und zum ersten Mal auch in der Brauerei, zum anderen soll die Musik selbst den Weg in die Gehörgänge der Zuhörer finden. Das geschieht auch durch Kurzkonzerte am Pfingstsamstagvormittag an rund 15 markanten Plätzen in Freistadt, aber auch durch eine „Lange Nacht der Chormusik“ am Pfingstsonntag.

