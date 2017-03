Polizei fasste „Fensterbohrer“

Das Landeskriminalamt OÖ hat mit der Polizei in Nürnberg einen Serieneinbrecher überführt. Der 32-jährige „Fensterbohrer“ soll in Ober- und Niederösterreich Hunderttausende Euro Schaden angerichtet haben.

Ende Mai 2016 häuften sich in Ober- und Niederösterreich Einbrüche, bei denen Rahmen von Fenstern und Terrassentüren an Häusern aufgebohrt wurden. Der Dieb ließ Bargeld, Tabletts, Mobiltelefone sowie herumliegenden Schmuck mitgehen. Rund 40 Mal schlug der Unbekannte auf diese Weise zu. Im Oktober verlagerte er seine Aktivitäten dann nach Bayern.

Polizei

Diebesgut in Bunkern gelagert

Nach monatelangen grenzüberschreitenden Ermittlungen wurde vergangene Woche ein Verdächtiger bei Aschaffenburg festgenommen. Der 32-jährige Beschuldigte zeige sich geständig, gab die Polizei bekannt. Während er auf Beutefang war, habe er laut eigenen Aussagen immer in Wäldern in einem Zelt gelebt und sei mit dem Rad unterwegs gewesen.

Das Diebesgut lagerte er in Bunkern zwischen und brachte es regelmäßig nach Rumänien, wo er es großteils über eine Internetplattform verkaufte. In der Nacht auf Samstag wurde der rumänische Staatsbürger in einem Wald bei Aschaffenburg geschnappt, so die Polizei in Linz.