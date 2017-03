Blitzeinbruch in Leonding

In Leonding hat in der Nacht auf Mittwoch ein Blitzeinbrecher zugeschlagen. Er drang gegen 1.30 Uhr in ein Elektrogeschäft ein und stahl mehrere Handys samt Zubehör.

Eine Überwachungskamera filmte alles mit. Der Täter war mit einer Sturmhaube maskiert und dunkel gekleidet. Auffällig waren dabei weiße Querstreifen auf Höhe der Brust und am Rücken.

Schadenshöhe noch nicht bekannt

Seine Beute packte der Unbekannte in eine helle Sporttasche. Anschließend verschwand er. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.