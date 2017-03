OÖ-Liga: Vier Klubs gegen den Abstieg

Bei den Nachträgen am Dienstagabend konnte Schlusslicht St. Martin einen Punkt wettmachen. Weißkirchen, WSC Hertha und Bad Schallerbach liegen auf drei Punkte beisammen. Einem von ihnen droht der vorletzte zweite Abstiegsplatz.

Während Vöcklamarkt sich mit 14 Punkten Vorsprung längst mit dem Aufstieg in die Regionalliga anfreunden darf, wenn auch rein rechnerisch noch 12 Runden und somit 36 Punkte ausständig sind, so zeichnet sich ein enger Abstiegskampf ab. Es gibt zwei Abstiegsplätze, für die gegenwärtig vier Klubs in Frage kommen. St. Martin hat hier mit vier Punkte Rückstand auf den Vorletzten die schlechtesten Karten.

Sollte sich der ein oder andere OÖ. Regionalligist (entgegen einer von den Klubs ausgesprochen Vereinbarung, die zu bröckeln scheint) freiwillig aus der RL-Mitte verabschieden wollen, könnte sich das auch für weitere Klubs und die Klassen darunter negativ auswirken.

Die Spiele am Dienstagabend

Bad Ischl schlägt Neuhausen dank zweier Blitztore

Torreicher Beginn des Nachtrags in Bad Ischl, wo Celebic (2.) und Curic (6.) das schnelle 2:0 erzielen und Neuhofen mit dem Anschlusstreffer schon in Minute 13 durch Muslic antwortet. Danach passiert hinsichtlich zählbarer Ereignisse nichts mehr. Es bleibt bis zum Schlusspfiff beim 2:1 für die Kicker aus dem Salzkammergut.

Micheldorf klarer Sieger gegen Bad Schallerbach

Das Kremstaler Urgestein Roidinger bringt die Grün-Weißen in der 27. Minute in Fühung, Karic (70.) und Javorovic (77.) sorgen mit einem Doppelschlag für das 3:0, dem der Abstiegskandidat nichts mehr entgegensetzen kann. Die Hausruckviertler kommen einfach nicht aus dem Abstiegsstrudel.

Weißkirchen rutscht nach Pleite gegen Ödt tiefer

Auch um die Ecke des Clubhauses in Weißkirchen schimmert es bereits rot. Denn das Abstiegsgespenst geistert beim Viertletzten gewaltig. Dabei bringt Seidel die Weißkirchner in der 20. Minute in Führung. Aber Robert Pervan (61.) bringt Ödt mit dem Ausgleich wieder voll ins Spiel und Simunvoc schlägt in der 70. Minute zur Führung für Ödt zu.

Derbes Foul - Rot für Ex-LASK-Star Lukas Kragl

Statt des Ausgleichs fallen die Gastgeber einmal noch negativ auf. Ex-LASK-Youngster Lukas Kragl kassiert nach einem derben Foul (82.) die tiefrote Karte und muss vom Platz.

Erster Punkt im Frühjahr für St. Martin gegen Edelweiß

Bogdan bringt Edelweiß kurz vor der Pause in Führung (41.). Den Gastgebern fehlt ganz einfach bei deren Chancen der Vollstrecker.

Ex-Blau-Weiß-Held Nikolov sorgt für den Punkt von St. Martin

Der Ex-Blau-Weiße Spielgestalter Svetozar Nikolov übernimmt dann doch neben der Verantwortung als Leithammel auch das Toreschießen für die Mühlviertler und gleicht in der 92. Minute zum 1:1 aus. Ein kleines Lebenszeichen, das den Rückstand des Schlusslichtes auf den Vorletzten Bad Schmalenbach auf 4 Punkte verkürzt.

Nachtragsspiele am Dienstag auf einen Blick

Bad Ischl – Neuhofen/I. 2:1 (2:1)

St. Martin/Mkr.-Edelweiß Linz 1:1 (0:1)

Micheldorf – Bad Schallerbach 3:0 (1:0)

Weißkirchen- Ödt 1:2 (1:0)

Tabelle nach 18 Runden

Vöcklamarkt 48 Donau 34 FC Wels 33 Oedt 30 Perg 29 Wallern 29 Edelweiß 26 Gmunden 26 Micheldorf 26 Neuhofen 23 St. Marienkirchen 21 Bad Ischl 20 Weißkirchen 16 WSC Hertha 14 Bad Schallerbach 13 St. Martin/Mkr 9

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at