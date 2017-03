Feuer in Cannabisplantage ausgebrochen

Eine Lampe in einer Hanfplantage in Uttendorf (Bezirk Braunau) löste einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus aus. Ein Mieter wollte in seinem Kellerabteil Cannabispflanzen hochziehen.

Gegen Mitternacht bemerkte ein Bewohner des Mehrparteienhauses, dass Rauch aus dem Keller drang. Der Mann schlug sofort Alarm, denn in dem Gebäude leben insgesamt acht Familien, die zu diesem Zeitpunkt fast alle schliefen. Die Feuerwehr rückte umgehend an und als sie zum Löschen in den Keller eilten, staunten sie nicht schlecht über den Auslöser des Brandes.

Hitzestau

In einem der Kellerabteile stand ein Holzkasten und in diesem wiederum befanden sich mehrere Hanfpflanzen, die mit einer Infrarotlampe beleuchtet wurden. Ein Hitzestau hatte die Kunststoffhülle der Lampe und zum Teil auch schon den Holzkasten angesteckt und zu den dichten Rauchwolken geführt.

Schaden hält sich in Grenzen

Die Feuerwehr löschte rasch und belüftete die Kellerräume und das Stiegenhaus. Der Schaden am Gebäude hält sich in Grenzen. Allerdings wurden die Drogenplantage sowie diverse andere Suchtgiftutensilien, die ebenfalls in dem Kellerabteil gelagert waren, von der Polizei sichergestellt. Der 26-jährige Mieter wird angezeigt.