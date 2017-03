Statt im Bordell bei Polizei gelandet

Eigentlich waren zwei 27-Jährige unterwegs in ein Bordell nach Tschechien. Sie gerieten aber in Streit und schlugen aufeinander ein. Die Polizei wurde geholt und schnell stellte sich heraus, dass beide unter Drogen standen.

Die beiden irakischen Asylwerber hatten sich am Sonntag in Linz kennengelernt und beschlossen im Auto in ein Freudenhaus Richtung Tschechien zu fahren. Kurz vor der Grenze in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) hatten sie gegen 3.00 Uhr früh eine Auseinandersetzung. Auf einem Firmenparkplatz blieben sie mit dem Wagen stehen und schlugen aufeinander ein.

Gegenseitig des Suchtgiftkonsums beschuldigt

Der Fahrer rief die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Vor den Beamten beschuldigten sie sich gegenseitig des Suchtgiftkonsums. Deshalb mussten beide zum Drogentest, der bei beiden positiv ausfiel.

Führerschein abgenommen

Der Amtsarzt untersuchte den Lenker und befand ihn für fahruntauglich. Ihm wurde der österreichische Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Die beiden Männer werden wegen mehrerer Delikte angezeigt.