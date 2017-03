Wohnungsboom in Innenstädten

Städte wie Wels oder Freistadt erleben momentan einen wahren Wohnungsboom. Vor allem junge Familien zieht es vermehrt ins Stadtzentrum. Der Platz wird knapp und der Wohnbau läuft auf Hochtouren.

Direkt an der Welser Ringstraße im Herzen der Messestadt werden derzeit 65 Wohnungen errichtet. Die Bauarbeiten ziehen sich in die Länge, denn zuerst musste das gesamte Gelände nach Fliegerbomben und Relikten aus der Römerzeit abgesucht werden.

Steigende Nachfrage

Großangelegte Bauprojekte in der Innenstadt können also ungeahnte Probleme bereiten. Aber das Bauen rentiert sich, denn die Nachfrage steigt. Die Zeiten, in denen von einem Aussterben der Innenstädte die Rede war, scheinen vorbei zu sein.

Vor allem junge Familien zieht es in die Zentren, um von den kurzen Wegen und der gut ausgebauten Infrastruktur zu profitieren. In Wels wohnen momentan bereits knapp 8.000 Menschen in der Innenstadt. 97 Prozent der verfügbaren Geschäftsflächen und Wohnungen sind laut einer Erhebung der Stadt vergeben.

Infrastrukturmaßnahmen notwendig

Laut Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ) sei den Stadtpolitikern durchaus klar, dass bei der Infrastruktur Maßnahmen wie neue Parkplätze gefordert sind, die die Stadt vor große Herausforderungen stellen würden. Noch heuer soll der gesamte Stadtplatz zu einer Begegnungszone werden, um so den Verkehr zu reduzieren. Dadurch soll die Innenstadt noch attraktiver für junge Familien und der Wohnungsboom im Zentrum weiter befeuert werden.