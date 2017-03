Tourismus setzt auf Radfahren und Wandern

Radfahren und Wandern, mit diesen Angeboten möchte der Oberösterreich-Tourismus im kommenden Sommer mehr Gäste ins Land locken. Denn derzeit machen die Oberösterreicher selbst am häufigsten in Oberösterreich Urlaub.

Das Gute liegt so nah denken sich offenbar viele Oberösterreicher und machen im eigenen Bundesland Urlaub. Fast die Hälfte der Nächtigungen in Oberösterreich im vergangenen Sommer entfällt auch auf Urlauber aus Oberösterreich. Oberösterreich-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer will daher nicht nur heimische, sondern auch ausländische Gäste im heurigen Sommer mit sogenannten Aktivurlauben anlocken.

Auch Ruhe und Erholung wird angeboten

Radfahr- und Wanderangebote im Bergland und bei den Seen sollen hervorgestrichen werden. Zugleich, so die Verantwortlichen, suchten Urlauber in Oberösterreich vor allem Ruhe und Erholung. Geworben wird auch heuer vor allem in Deutschland und Tschechien, obwohl nach den Oberösterreichern, aus diesen Ländern ohnehin bereits viele Gäste kommen. Gäste aus China möchte man neben Hallstatt auch nach Linz und nach Steyr mit eigenen Angeboten locken.

Oberösterreich Tourismus/Geoff Tompkinson

Einen Gesamtblick auf die Sehenswürdigkeiten in Oberösterreich soll Urlaubern ein neuer Videoclip bieten. Dabei wird viel von Linz und dem Salzkammergut hergezeigt, das Innviertel ist als einziger Landesteil nicht zu sehen.

