„Open house“ an der Kunstuni Linz

Einen Blick in den vielfältigen Studienbetrieb der Linzer Kunstuniversität zu werfen, ermöglicht der „Open House“-Tag am Mittwoch. Dank zahlreicher spezieller Projekte ist dies auch ein Angebot für alle Kunstinteressierten.

Aufbruchsstimmung möchte man am "Open House“-Tag der Kunstuniversität den Besuchern vermitteln. Diese herrscht nicht nur im übertragenen Sinn, denn die Architekturstudierenden bewegen sich derzeit tatsächlich zwischen Umzugskisten. Ab April sind sie im renovierten Gebäude Brückenkopf Ost am Hauptplatz anzutreffen.

Vier Standorte laden zum Besuch ein

Insgesamt verteilen sich die Institute der Kunstuniversität auf vier Standorte im Linzer Stadtbereich. Im Hauptgebäude am Hauptplatz steht am Tag der Offenen Tür die Information über die einzelnen Studienbereiche im Vordergrund. Für Unterhaltung sorgt dabei aber ein Roboterprojekt.

„Fashion & technology“ in der Tabakfabrik

Allein der speziellen Architektur wegen lohnt ein Blick in die Räumlichkeiten der Abteilung Mode und Technologie („fashion & technology“) in der Tabakfabrik. Besonders projektbezogen gibt sich der Standort Reindlstraße in Urfahr, wo man unter anderem in der Dunkelkammer der Abteilung „Visuelle Kommunikation“ einen Blick hinter die Kulissen der Bildentwicklung werfen kann. Ein Pop-up-Store lockt mit speziell angefertigten Kreationen.

Einblick in den laufenden Lehrbetrieb

Am Standort Domgasse lässt sich beispielsweise das Soundstudio genauer erforschen. Auch der Einblick in den laufenden Lehrbetrieb zwischen 9.00 und 17.00 Uhr mag nicht nur für zukünftige Studierende von Interesse sein.

