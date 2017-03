Bei Ausbildungsfahrt mit 135 km/h geblitzt

In Andorf (Bezirk Schärding) hat die Polizei einen Fahrschüler gestoppt. Der 17-Jährige war bei einer Ausbildungsfahrt auf der Innviertler Straße mit 135 km/h geblitzt worden. Auf dem Beifahrersitz des Autos saß die Mutter des Burschen.

Die Polizisten im Bezirk Schärding führten auf der Innviertler Bundesstraße Sonntagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen durch. Etwa um 14.30 Uhr raste ein PS-starker Geländewagen mit 135 km/h ins Radar und wurde in der Folge angehalten. Am Steuer saß ein erst 17-jähriger Bursch aus Brunnenthal, am Beifahrersitz seine Mutter.

Mutter und Sohn auf Ausbildungsfahrt

Die beiden waren eigentlich auf einer Ausbildungsfahrt im Rahmen des L-17-Führerscheines unterwegs. Der Lenker und seine Mutter wurden angezeigt.