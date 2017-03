Lesungs-Reigen in Oberösterreich

Ein wahrer Lesungs-Reigen steht in den nächsten Tagen in Oberösterreich auf dem Programm. Am Pult stehen unter anderem Peter Weck, Corinna Harfouch, Cornelius Obonya oder 35 Schriftsteller der „Grazer Autorenvereinigung“.

Bereits Montagabend liest der aus Polen stammende und bei Wien lebende Radek Knapp in der Stadtbücherei Leonding aus seinem neuen Buch „Der Mann, der Luft zum Frühstück aß“. Knapp erzählt darin von der unfreiwilligen Emigration des zwölfjährigen Walerian von Polen nach Wien. Dienstagabend ist der Autor Robert Schindel im Linzer StifterHaus zu hören, mit seinem Buch „Fremd bei mir selbst. Gedichte“.

Corinna Harfouch in den Kammerspielen

Am Mittwoch ist eine der wichtigsten Bühnen- und Filmdarstellerinnen Deutschlands zu Gast in den Linzer Kammerspielen: Corinna Harfouch. Sie liest und spielt gemeinsam mit der jungen und bereits mehrfach ausgezeichneten Schauspielerin Kathleen Morgeneyer das Stück „Septembren“ von Philippe Malone, das vom Aufstand der Palästinenser im September 1970 in Jordanien bis zum 11. September 2001 reicht.

Krimi-Debüt im Linzer Wissensturm

Ebenfalls am Mittwoch steht eine Lesung zum Krimi-Debüt „Punschkrapferl, Kipferl und ein Mord“ von Sonja Birgmann im Linzer Wissensturm auf dem Programm. Wie der Titel schon andeutet, dreht sich das Buch um einen Mord, der sich in einer Konditorei ereignet.

Ihr 15. Buch mit dem Titel „Der Tote am Urfahraner Markt“ präsentiert Donnerstagabend die Autorin Sophia Scheer in Kundenforum der VKB-Bank in Linz. Ermittelt wird dabei zwischen Grillhendln, Bierseidln und Zuckerwatte. Hinter dem Pseudonym Sophia Scheer steckt übrigens die Linzer Juristin Ingeborg Rauchberger, die auch durch ihre England-Romane bekannt wurde.

Peter Weck schwelgt in Wels in Erinnerungen

Der sozusagen Lesungs-intensivste Tag der Woche dürfte aber der Freitag werden. In der Villa Muthesius, dem ehemaligen lebenspuren-museum in Wels, liest Peter Weck unter dem Titel „War’s das? Erinnerungen“ und blickt charmant und pointenreich auf sein erfolgreiches Leben zurück. Im Linzer Musiktheater serviert der ehemalige „Jedermann“ Cornelius Obonya Gedichte und Skurrilitäten von Robert Gernhardt.

„Lange Nacht der GAV“ - Lesen im Fünf-Minuten-Takt

Und im Linzer Posthof findet Freitagabend die „Lange Nacht der Grazer Autorenvereinigung“ mit 35 Schriftstellern statt. Start des „endlos langen Abends“, wie es Kurt Mittendorfer, der Regionalsprecher der GAV OÖ, bezeichnet, ist um 19.00 Uhr. Um 35 Autoren an einem Abend unterzubringen, wird im Fünf-Minuten-Takt gelesen.

