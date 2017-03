270.000 Euro Schaden bei 53 Einbrüchen

Ein ungarisches Duo hat von August bis November des Vorjahres 53 Einbrüche in Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen und Bürogebäude hauptsächlich in Oberösterreich verübt und dabei einen Schaden von 270.000 Euro angerichtet.

Neben Geld wurden Computer samt Zubehör und Handys gestohlen. Ein Täter ist gefasst, nach einen zweiten wird noch gefahndet, berichtete die Polizei am Montag.

Linz, Wels, Steyr, Ried und Bad Ischl

Die Männer waren vor allem in den Städten Linz, Wels, Steyr sowie Ried im Innkreis und Bad Ischl aktiv. Ihre Beute transportierten sie mit zwei Autos ab, von denen eines in Deutschland extra angemietet worden war, und gaben sie in Ungarn an einen Hehler weiter. Einer der Einbrecher, ein 40-jähriger Ungar, ist bereits im November in Niederösterreich festgenommen worden, nach seinem 34-jährigen Landsmann wird per EU-Haftbefehl gefahndet.