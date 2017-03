Rauchen trotz Sauerstoffgerät: Gesicht verbrannt

Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, dürfte wohl allgemein bekannt sein. Besonders gefährlich wird es aber, wenn man wegen Lungenproblemen bereits an der Sauerstoffflasche hängt und dabei noch eine Zigarette rauchen möchte.

Am frühen Samstagnachmittag hatte ein 50-jähriger Mann aus Traun Lust auf eine Zigarette. Er zündete sich eine an, dachte dabei aber offenbar nicht daran, dass er wegen seiner Atemprobleme mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt wird. Eine große Stichflamme und Verbrennungen im Gesicht des 50-Jährigen waren die Folge. Der Trauner musste in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht werden.

Kein Einzelfall

Unfälle mit Sauerstoffflaschen sind übrigens nicht so selten, wie man meinen könnte. Im August 2016 rauchte im Salzburger Pongau ein 67-Jähriger, der wegen seiner Atemprobleme auf künstlichen Sauerstoff angewiesen war eine Zigarette. Auch in diesem Fall entwickelte sich eine Stichflamme, die den Bart und das Kopfhaar des Mannes in Brand steckten. Der 67-Jährige starb an seinen Verletzungen. Mehr dazu in Zigarette löste Stichflamme aus: Mann tot

Sauerstoffflasche explodiert

Vor drei Jahren lösten Teelichter in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) einen Brand aus, worauf eine Sauerstoffflasche explodierte, die eine 65-Jährige wegen einer Krankheit verwenden musste. Die Frau kam dabei ums Leben. Mehr dazu in Teelichter lösten tödlichen Brand aus

Link: