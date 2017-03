Essig und Öl im Genussland Oberösterreich

Um heimische und regionale Produkte besser kennenzulernen, lädt die Initiative Genussland Oberösterreich auch heuer wieder zu Schwerpunktwochen. Essig und Öl sind dabei die Hauptthemen.

Ob Gammelfleischskandal, Dioxin im Fisch oder gepanschter Alkohol, immer wieder sorgen Lebensmittelskandale weltweit für Verunsicherung. Immer mehr Menschen wenden sich daher regionalen und heimischen Produkten zu. Ganz im Zeichen der heimischen Produkte steht daher auch heuer wieder die Initiative Genussland Oberösterreich.

So alltäglich wie Salz und Pfeffer

Die Schwerpunktwochen finden in zahlreichen Restaurants und Wirtshäusern Oberösterreichs statt, in denen die Konsumenten die Regionalen Produkte kennenlernen könnten. Erstmals gehe es bei den Genussland-Schwerpunktwochen um Essig und Öl, so Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, weil sie so alltäglich wie Salz und Pfeffer seien.

Insgesamt nehmen 32 heimische Gastronomen an den Genussland-Wochen teil. In dieser Zeit sind auf der Karte mindestens zwei kreative Gerichte mit Essigen und Ölen der Genussland-Produzenten zu finden.

Neue und kreative Verwendungsmöglichkeiten

Beim Schwerpunkt Essig und Öl geht es übrigens neben der Qualität der heimischen Produkte auch um neue und kreative Verwendungsmöglichkeiten in der Küche. So werden Essig und Öl nicht nur für den Salat eingesetzt sondern erfreuen sich auch als Gewürzmittel bei Speisen immer größerer Beliebtheit.

