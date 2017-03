Alkolenker zweimal an einem Tag erwischt

Im Bezirk Vöcklabruck ist ein alkoholisierter Autofahrer zweimal an einem Tag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden, obwohl ihm beim ersten Mal Autoschlüssel und Führerschein abgenommen worden waren.

Der 46-Jährige war am frühen Samstagnachmittag in Oberwang (Bezirk Vöcklabruck) mit 2,7 Promille Alkohol im Blut mit seinem Auto unterwegs, als er von einer Polizeistreife angehalten wurde. Dem Mann aus Timelkam wurden Führerschein und Autoschlüssel abgenommen, das Auto wurde am Straßenrand abgestellt.

Mit Reserveschlüssel und Taxi zu abgestelltem Auto

Als er später zuhause angekommen war, dachte der Mann aber offenbar nicht daran, sich hinzulegen und auszunüchtern. Laut Polizei nahm er seinen Reserveschlüssel und ließ sich, nicht einmal zwei Stunden, nachdem ihm der Führerschein abgenommen worden war, von einem Taxi wieder zu seinem abgestellten Auto bringen. Dann fuhr er mit seinem Auto wieder weiter. Der Betrunkene hoffte laut Polizei offenbar, über Schleichwege heimfahren zu können.

Taxirechnung nicht bezahlt

Inzwischen hatte aber der Taxifahrer die Polizei angerufen, nicht nur, weil der 46-Jährige offensichtlich noch betrunken war, sondern auch, weil er die Taxirechnung nicht bezahlen konnte.

Nach einer Fahndung wurde der 46-Jährige schließlich in Lenzing erneut von der Polizei angehalten. Bei einem Alkoholtest hatte er noch mehr als zwei Promille intus. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.