Sponsor aus Mondsee in der Formel 1

Beim ersten Rennen der heurigen Formel-1-Saison in Melbourne ist auch eine Wasseraufbereitungsfirma aus Mondsee vertreten, die neuer Hauptsponsor des Rennstalls „Force India“ ist. Die rosa Farbe der Boliden ist nicht unumstritten.

In grellem Rosa sind die beiden „Force India“-Autos auf der Rennstrecke in Melbourne unterwegs, was innerhalb der Formel 1 nicht nur für staunende Blicke, sondern auch für Kritik sorgt.

Spott und Anerkennung

Formel 1-Legende Niki Lauda spottet, dass die rosa Autos auch bei einer Regenbogenparade eingesetzt werden könnten. Zugleich hebt er den enormen Werbewert hervor, den die Wasseraufbereitungsfirma BWT aus Mondsee erzielt.

Force India F1 Team

Die beiden Boliden sind zwar nur im Mittelfeld des Rennens unterwegs, ihre außergewöhnliche Lackierung fällt gegenüber vielen anderen Autos aber sofort auf. Wie viel Geld dem indischen Formel 1-Rennstall „Force India“ der Sponsorvertrag mit der Mondseer Firma bringt, ist nicht bekannt.

Umgefärbt

Auf jeden Fall wurde so viel bezahlt, dass die ursprünglich silbernen Autos nun rosa eingefärbt wurden und mit dem Logo der Wasseraufbereitungsfirma auf den Rennstrecken weltweit unterwegs sind.

Force India F1 Team

„Force India“ ist seit mittlerweile zehn Jahren in der Formel 1 vertreten, gefahren werden die rosa Autos von einem mexikanischen und einem französischen Fahrer.

