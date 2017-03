RL-Mitte: Stadl-Paura siegt in Gurten.

Das RL-Derby gewann der Dritte Stadl-Paura in Gurten mit 2:0. Ex-LASK-Bomber Vujanovic schoss in der OÖ-Liga Ödt zum 1:0 und Bad Schallerbach damit tiefer in den Abstiegssumpf, wo auch WSC Hertha nach dem 1:1 gegen Donau steckt.

Im letzten Herbst hatte Stadl-Paura daheim Gurten mit 8:2 abgefertigt. Revanche war beim Rückspiel vor 700 Zuschaern angesagt. Doch das Vorhaben scheiterte.

Stadl-Paura gewinnt in Gurten 2:0

Ergebnisse am Samstag Gurten – Stadl-Paura 0:2 (0:1) Torfolge: 0:1 (29. Exposito), 0:2 (61. Danilo Duvnjak)

Wolfsberg – D’landsberg 3:0 (2:0)

Abendspiel: Lafnitz – Hartberg Die Freitagsspiele: Gleisdorf – Vorwärts 3:3 (1:2)

P/LASK J.-Klagenfurt 5:1 (3:0)

Grieskirchen – Weiz 0:0

St. Florian – Kalsdorf 1:0 (0:0)

Dienstag Allerheilg.– Sturm A.(19)

Die an Dritter Stelle der Liga gut gestellten Gäste aus Stadl-Paura werden ihrer Favoritenrolle nach knapp einer halben Stunde gerecht, als Exposito einen Super-Freistoß aus 25 Meter direkt verwandelt. Davor war die Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten offen.

Vor gut 700 Zuschauern startet Gurten die Aufholjagd, muss aber nach einer Stunde das zweite Tor der Gäste zur Kenntnis nehmen. Danilo Duvnjak schließt nach einer Eckballhereingabe aus kurzer Distanz ab. Gurten müht sich, kann aber keine Ergebniskosmetik mehr betreiben. Es bleibt beim 0:2.

Tabelle:

Gleisdorf 40 Hartberg 37* Stadl-Paura 36 Deutschlandsberg 32 Lafnitz 32* Vorwärts 29 Kalsdorf 27 St. Florian 27 Gurten 25 Weiz 25 Pasching/LASK Jrs. 25 Allerheiligen 22* Austria Klagenft. 17 Sturm Amateure 16* Wolfsberg 15 Grieskirchen 13

* Abendspiel: Lafnitz-Hartberg und Dienstags-Nachtrag Allerheiligen-Sturm A. nicht berücksichtigt.

OÖ-Liga:

Bad Schallerbach verliert daheim gegen 10 Ödter

In der OÖ-Liga muss Ödt im Spiel bei Bad Schallerbach schon ab der 20. Minute mit einem Mann weniger auskommen, weil Mario Reiter mit roter Karte nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wird.

Und wieder Vujanovic

Die Schallerbacher Gastgeber können die zahlenmäßige Überlegenheit in der Folge aber nicht nützen. Ödt kompensiert mit Einsatz und Laufarbeit die Unterzahl und hat Ex-LASK-Bomber Radovan Vujanovic, der in der 70. Minute die Führung für die Gäste erzielt. Es bleibt beim 1:0-Sieg des Aufsteigers.

Edelweiß: Glückliches 1:0 über den FC Wels

Bei Edelweiß gegen den FC Wels verzeichnen beide Teams in der ersten halben Stunde zwei gute Möglichkeiten. Danach erarbeitet sich Edelweiß eine Überzahl guter Möglichkeiten, die aber nicht genützt werden. Und der Edelweiße Goryl sieht in der 44. Minute Gelb/Rot.

Nach der Pause zeigt sich der FC Wels präsenter. Dann kommt Edelweiß über rechts nach vorne, Imamovic wird im Zentrum gesehen und angespielt. Diese Chance lässt er sich aus kurzer Distanz nicht entgehen. In der Folge muss sich Edelweiß-Keeper Singer zwei Mal bei Gegenstößen des FC Wels auszeichnen (64., 73.). Die Welser wollen den Ausgleich, Edelweiß sichert mit einem Mann weniger den knappen 1:0-Sieg.

Neuhofen/I schlägt Favorit Wallern

Samstags-Ergebnisse Neuhofen – Wallern 1:0 (0:0) Torschütze: Muslic/58. Elfer



Bad Schallerbach – Ödt 0:0 Torfolge: 0:1 (70. Vujanovic), 1:1 Rot: Mario Reiter/Ödt, 20.,



Edelweiß – FC Wels 1:0 (0:0) Torfolge: 1:0 (61. Imamovic), Gelb/Rot Goryl –Edelweiß, 44.



WSC Hertha – Donau Linz 1:1 (1:0) Torfolge: 1:0 (19. Lenz), 1:1 (53. Affenzeller)

Ergebnisse am Freitag St. Marienk/P – Bad Ischl 1:1 (0:0)

Vöcklamarkt-Micheldorf 3:1 (1:1)

Weißkirchen – Gmunden 2:2 (1:1)

Perg – St. Martin/Mkr. 4:2 (2:0)

In Neuhofen gibt es beim Gastspiel des SV Wallern Chancen auf beiden Seiten. Ein Elfmetertor von Miron Muslic bringt den Innviertlern in der 58. Minute das 1:0. Wallern drückt auf den Ausgleich, der aber nicht mehr gelingen will.

Viele Profis, keine Einheit: WSC Hertha daheim gegen Donau 1:1

In Wels muss die WSC Hertha die Aufholjagd mit einem Sieg gegen den bisherigen Zweiten Donau fortsetzen, um aus der Abstiegszone zu kommen. Die Welser haben mit Michl im Tor, Bukva, Harun Sulimani, Krennmayr oder Abraham einige Spieler mit Profivergangenheit am Feld, dazu mit Lenz einen gefürchteten Torjäger. Die Welser drücken auch vom Anpfiff weg und gehen in der 19. Minute durch Robert Lenz in Führung. Donau setzt auf das starke Kollektiv und hält gut dagegen.

Nach der Pause belohnt sich Donau mit dem Ausgleich nach schöner Kombination über die rechte Seite und dem Abschluss von der Sechzehnerlinie durch Affenzeller (53.). Hertha drückt auf die Führung, die ohne Zweifel guten Welser Individualisten sind aber im Kollektiv nicht durchschlagskräftig genug. Donau ist in der Schlussphase mit mehr Engagement dem Siegtreffer näher. Es bleibt beim 1:1, das vor allem den Welsern im Abstiegskampf wenig nützt.

Nachtragsspiele (17.Rd) am 28. März

17:00 Bad Ischl - Neuhofen/I.

18:45 St. Martin - Edelweiß

18:45 Micheldorf - Bad Schallerbach

18:45 Weißkirchen - Ödt

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at