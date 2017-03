57-Jährige bei Unfall ums Leben gekommen

In Aschach an der Steyr (Bezirk Steyr-Land)ist eine 57-Jährige mit ihrem Auto gegen eine Betonmauer gefahren. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ihre 23-jährige Beifahrerin wurde verletzt.

Die Frauen waren gemeinsam in der Nacht mit dem Wagen der 57-jährigen unterwegs. Gegen 1.00 Uhr in der Nacht auf Samstag kam es zu dem schweren Unfall. Der Wagen dürfte laut Polizei in einer Kurve mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei prallte der Kombi gegen eine betonierte etwa 1,20 Meter hohe Gartenmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das linke Vorderrad in das Innere des Autos gedrückt.

FF Aschach an der Steyr

Die 57-jährige Fahrerin dürfte sofort tot gewesen sein. Ihre 23 Jahre alte Beifahrerin konnte sich noch selbst aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreien und die Einsatzkräfte alarmieren. Sie wurde vom Notarzt versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht.

FF Aschach an der Steyr

Die genaueren Umstände des Unfalls können erst geklärt werden, wenn die verletzte Beifahrerin befragt werden kann.

