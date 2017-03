RL-Mitte: 2 Siege, 2 Remis für OÖ-Klubs

Kämpferisch zeigten sich die Spieler von Vorwärts Steyr, die beim Ersten Gleisdorf 3:3 spielten. In Torlaune die LASK-Juniors beim 5:1 gegen Klagenfurt. St. Florian feierte den dritten 1:0-Sieg in Folge. Grieskirchen remisierte gegen Weiz.

Vorwärts-Fans erinnern sich: Letzte Runde lag Vorwärts daheim gegen Lafnitz 0:3 zurück, stellte nach der Pause auf 3:3. Das sollte sich in Gleisdorf vom Ergebnis her wiederholen...

Vorwärts liefert auch dem Ersten einen 3:3-Krimi

Vorwärts beginnt in Gleisdorf so, wie gegen Kalsdorf aufgehört wurde. Mit Toren am Stück samt Blitz-Doppelpack durch Gotthartsleitner aus der Distanz und Efendioglu zur 2:0-Führung, ehe die Steirer durch Ex-Blau-Weiß-Stürmer Spreco verkürzen können.

Mit 1:2 geht es in die Pause, nach Wiederanpfiff drehen die Gleisdorfer mit einem der Vorwärts-Elf ähnlichen Blitzstart auf: Spreco und Puschl sorgen mit einem schnellen Doppelpack für die 3:2-Führung. Nach weiteren Chancen für die Gastgeber schlägt Vorwärts Steyr wieder zurück und stellt durch Martinovic in der 63. Minute auf 3:3. Für die letzte halbe Stunde beginnt das Match der frechen Roten aus Steyr beim Ersten Gleisdorf wieder von vorne, es bleibt beim 3:3, dem zweiten für Vorwärts in Folge.

LASK Juniors mit sechs Profis 5:1 gegen Klagenfurt

Die schwarz-weiße Spielgemeinschaft, verstärkt durch die Profis Kerhe, Wiesinger, Grgic, Miesenböck, Lageder geht nach 2 Minuten durch Huskic in Führung, der in der 34. Minute auch das 2:0 besorgt.

Pointner erhöht noch vor der Pause auf 3:0 gegen die Klagenfurter Violetten und wiederholt das Kunststück gleich nach Wiederbeginn zum 4:0. Mit dem 5:0 in der 49. Minute empfiehlt sich Manuel Kerhe bei seinem Kampfmannschaftstrainer Oliver Glasner für Einsätze. Die Austria kann nach einer Stunde nur den Ehrentreffer erzielen.

3 x 1:0 : Rauchstopp für Trainer Messner

Wer gewinnt die Wette, hieß es vor dem Match gegen Kalsdorf, Trainer Mario Messner oder sein Torhüter Schützeneder von St. Florian? Mit dem dritten 1:0-Erfolg und dem dritten Tor durch Neuerwerbung Fabian Schnabel bleibt jedenfalls Keeper Schützeneders Weste blütenweiß und er gewinnt die Wette.

Der Trainer muss noch Freitagabend seine volle Zigarettenschachtel wegwerfen um sich das Rauchen abzugewöhnen. Sportlich hat sich St. Florian nun schon auf Platz 8 vorgearbeitet, so klar war das aber nicht. Kalsdorf trifft nach mehr als einer halben Stunde nur die Stange, die Florianer scheitern an der Querlatte (70.) mit ihrem Versuch zur Entscheidung zum 2:0.

Grieskirchen unzufrieden mit einem torlosen Remis

Einer ersten Hälfte mit wenig Möglichkeiten auf beiden Seiten lassen die Gastgeber, die gegen den Abstieg einen Sieg brauchen, in der zweiten Hälfte kein Feuerwerk folgen. Der eine Punkt ist im Kampf um den Klassenerhalt zu wenig.

OÖ-Derby am Samstag: Stadl-Paura in Gurten

Stadl-Paura kommt in die Heimstätte des Angstgegners nach Gurten, gegen den sich die Stadlinger immer besonders schwer tun. Stadl-Paura will den guten dritten Tabellenplatz mit einem Auswärtssieg halten, Gurten möchte daheim von Platz 9 in die obere Tabellenhälfte. Auch dieses Ziel bedarf eines Sieges. Das könnte spannend werden.

RLM-Die Freitagsspiele auf einein Blick

Gleisdorf – Vorwärts 3:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (3. Gotthartsleitner), 0:2 (9. Efendioglu), 1:2 (26. Spreco), 2:2 (50. Spreco), 3:2 (52. Puschl), 3:3 (64. Martinovic)

Pasching/LASK J.-Klagenfurt 5:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (2. Huskic), 2:0 (34. Huskic), 3:0 (43. Pointner), 4:0 (46. Pointner), 5:0 (49. Kerhe), 5:1 (61. Bobak)

Grieskirchen – Weiz 0:0

St. Florian – Kalsdorf 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (50. Schnabel/Elfer)

RLM-Samstagsprogramm:

14:30 Wolfsberg – Deutschlandsberg

16:00 Gurten – Stadl-Paura

19:00 Lafnitz – Hartberg

Sonntag

19:00 Allerheiligen – Sturm A.

OÖ-Liga: Vöcklamarkt 15 Punkte voran

In der OÖ-Liga setzte der klare Tabellenführer Vöcklamarkt auch gegen Micheldorf seine Siegesserie fort und sicherte sich nach der Pause den 3:1-Erfolg. Der Vorsprung auf die die ersten Verfolger Donau und FC Wels beträgt vor deren Spielen am Samstag schon 15 Punkte.

Weißkirchen hilft im Kampf gegen den Abstieg das 2:2 gegen Gmunden wenig.

Für Schlusslicht St. Martin wird nach der Niederlage in Perg die Situation mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten immer kritischer.

Bad Ischl holt in St. Marienkirchen einen Zähler. Zufrieden ist man mit dem Remis auf beiden Seiten aber nicht.

Samstag-Spannung für Bad Schallerbach und WSC Hertha

Vor den Samstagsspielen steigt die Spannung vor allem bei den Vereinen, die im Abstiegsstrudel stecken.

Bad Schallerbach hat die starke Mannschaft aus Ödt zu Gast und braucht gegen die Mayrleb-Elf einen Sieg. Das gilt auch für den Vorletzten WSC Hertha gegen die Zweitplatzierten von Donau Linz.

Edelweiß will dem Dritten FC Wels daheim ein Bein stellen. Neuhofen will als Elfter gegen den Vierten Wallern den Punkteabstand von neun auf sechs Zähler verkürzen.

Freitagsresultate auf einen Blick:

St. Marienk/P – Bad Ischl 1:1 (0:0)

Vöcklamarkt-Micheldorf 3:1 (1:1)

Weißkirchen – Gmunden 2:2 (1:1)

Perg – St. Martin/Mkr. 4:2 (2:0)

Samstag spielen

13:15 Neuhofen – Wallern

15:30 Bad Schallerbach – Ödt

15:30 Edelweiß – FC Wels

16:00 WSC Hertha – Donau Linz

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at