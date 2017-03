Seltener Wollaffen-Nachwuchs im Zoo Schmiding

Der Zoo Schmiding in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) hat am Freitag seinen jüngsten Nachwuchs vorgestellt: ein Wolläffchen. Weil Wollaffen sich nur langsam vermehren, gilt das Jungtier als zoologische Sensation, so Zoosprecher.

Die Affen mit dem dicken Fell, deren ursprüngliche Heimat Südamerika ist, bekommen nur jedes zweite Jahr ein Jungtier. In europäischen Zoos gibt es für die seltenen Tiere ein Erhaltungs-Zuchtprogramm (EEP). „Eine der insgesamt zwei Zuchtgruppen in ganz Europa ist im Zoo Schmiding“, so Zoologin Daniela Artmann. „Jeder Nachwuchs dieser seltenen Affenart ist extrem wertvoll zur Erhaltung dieser seltenen Art.“

Zoo Schmiding

Hauptnahrung: Früchte, Blätter, Samen

Das erste Lebensjahr verbringen die Jungtiere ganz nah bei ihren Mamas – meist festgekrallt im Bauch- oder Rückenfell. So lange werden sie auch gesäugt. Ihr Hauptnahrungsmittel später sind reife Früchte, Blätter und Samen, oder sie knabbern an Pflanzenstielen. Hunger auf Insekten haben sie selten, so Artmann.

Zoo Schmiding

Bis zu zehn Kilogramm schwer

Ausgewachsen bringen die Wollaffen, die zoologisch je nach Fellfarbe in mehrere Untergruppen eingeteilt werden, durchschnittlich zwischen sieben und neun Kilogramm auf die Waage. Sie zählen mit 50 bis 70 Zentimeter Körpergröße auch zu den großen Primaten, so die Experten. Ihren rund einen halben Meter langen Greifschwanz brauchen sie, wenn sie in den Baumkronen herumklettern.

