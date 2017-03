Verwaltungsmängel in Kematen am Innbach

Nach dem Bauskandal in St. Wolfgang, wo es bei fast 1.000 Verfahren Mängel gab, hat nun eine weitere Gemeinde Alarm geschlagen. In Kematen am Innbach sollen Kanalgebühren zum Teil nicht eingehoben und Bauverfahren über Jahre hinweg nicht abgeschlossen worden sein.

Der Bürgermeister selbst hat den Fall ins Rollen gebracht. Nach seinem Amtsantritt 2015 begann er, durch den Bauskandal in St. Wolfgang aufgeschreckt, die Unterlagen der eigenen Gemeinde durchleuchten zu lassen und wurde fündig. Über Jahre hinweg sollen Kanalgebühren und Aufschließungsbeiträge für Grundstücke einfach nicht eingehoben und eine ganze Reihe an Bauverfahren nicht abgeschlossen worden sein.

„Aufgebauscht und nur halb so wild“

Warum das passiert ist, kann sich noch niemand erklären. Der Bürgermeister von Kematen am Innbach, Klaus Bachmair (SPÖ) sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Das ist eine gute Frage. Es ist schwer zu sagen, warum wo etwas nicht eingehoben worden ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.“

Sein Vorgänger Josef Seifried (ÖVP) sieht die Situation in einem Gespräch mit dem ORF deutlich gelassener. Es seien vielleicht einzelne Sachen nicht ganz korrekt abgewickelt worden, die Probleme seien aber „aufgebauscht und in Wirklichkeit nur halb so wild“, so Seifried.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Wie hoch der entstandene Schaden für die Gemeinde ist und was mit den offenen Bauvorhaben geschieht, wird momentan untersucht. Die Gemeinde Kemanten hat das Land Oberösterreich eingeschaltet und die Staatsanwaltschaft Wels hat Ermittlungen aufgenommen.