Zweithöchste Spielklasse für Vorwärts Steyr?

18 Jahre ist es mittlerweile her, dass sich mit Vorwärts Steyr ein absoluter Traditionsklub mit einem Finanzkollaps damals aus dem Profifußball verabschiedet hat. Im kommenden Jahr könnte es allerdings ein Comeback in der zweithöchsten Spielklasse geben.

Und zwar in der dann neuen zweiten Liga mit 16 vereinen, die Verantwortlichen schielen im geheimen wieder nach oben,

bestätigte jetzt erstmals Vorwärts-Präsident Reinhard Schlager: „Ja, es gibt Überlegungen in dieser Hinsicht“. Man richte die ganze Planung dahingehend aus. „Wir feiern in zwei Jahren unser 100-jähriges Jubiläum und da wäre natürlich die Vorwärts in der zweithöchsten Spielklasse in Traum.“

„Es müsste machbar sein“

Mit dem derzeitigen Budget wäre ein Blick nach oben jedenfalls unrealistisch, Gespräche sollen aber bereits laufen, wobei ja in der dann zweiten Liga mit 16 Klubs die Lizenzkriterien aufgeweicht würden, was dem Vorwärts-Steyr Präsidenten Hoffnung macht. Von den Sponsoren gebe es dazu bereits positive Rückmeldungen, „es müsste machbar sein“.

Auch an der Infrastruktur sollte es nicht scheitern, was das Vowärts-Stadion betrifft, so Schlager. „Das Stadion ist bundesliga-tauglich“, wie zwei WM-Qualifikationsspiele bereits bewiesen hätten. Noch ist es jedenfalls ein erstes Hinschnuppern hinter den Kulissen, aber auch das hat es in Steyr seit 18 Jahren nicht mehr gegeben, die Fans würde es jedenfalls freuen.

Dennis Bankowsky / ooe.ORF.at