Erneut Bankomat im Visier von Dieben

Schon wieder ist ein Bankomat im Visier von Dieben gewesen. Nach dem erfolgreichen Bankomatdiebstahl im Bezirk Wels-Land am Mittwoch, war am Donnerstag ein Gerät in Mauthausen das Ziel, das aber dem Demontage-Versuch standhielt, so die Polizei.

Es war kurz nach 3.00 Uhr, als ein unbekannter Täter sich im Foyer eines Lebensmittelgeschäfts in Mauthausen an dem Geldausgabegerät zu schaffen machte. Die Person versuchte, das verankerte Gerät mit Gewalt herauszureißen. Dazu dürfte laut Polizei ein Haken mit Kette oder Seil an einem Fahrzeug befestigt worden sein.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Polizei: kein Zusammenhang mit Eberstalzell

Doch der Versuch, den Bankomaten aus der Verankerung zu heben, scheiterte. Anders war das in der Nacht auf Mittwoch, wo in Eberstalzell ein Bankomat mit Seil und Pkw aus einem Bankfoyer gerissen wurde. Mehr dazu auf Geldautomat aus Verankerung gerissen (ooe.ORF.at). Die Polizei betonte am Donnerstag, dass kein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen bestehe, es sich also um keine Serie handle.