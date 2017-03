Mädchen von jüngeren Burschen belästigt

In einem Einkaufszentrum in Pasching (Bezirk Linz-Land) sollen zwei 13-jährige Mädchen von zwei Burschen belästigt worden sein. Im Verdacht steht ein zwölfjähriger Iraner, nach dem zweiten Jugendlichen sucht die Polizei noch.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag. Die beiden Burschen, die mit drei weiteren Jugendlichen unterwegs waren, sollen die Mädchen zuerst angepöbelt haben, so die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Sicherheitsbeamte schritten ein

Als die zwei 13-Jährigen an der Gruppe vorbeigingen, griffen der Bursch und ein Zweiter den Mädchen ans Gesäß, so die Opfer. Daraufhin schritten Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums ein, weil die Burschen aber immer aggressiver wurden, verständigten sie die Polizei und erstatteten Anzeige.

Vorerst war nicht von allen Jugendlichen die Identität bekannt, auch nicht, wer der zweite Belästigende war. Die Ermittlungen dazu liefen am Donnerstag noch.