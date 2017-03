Prozess nach Drogenbestellung im Darknet

Am Landesgericht Linz muss sich heute ein 28-jähriger Mann für zahlreiche Drogenbestellungen im sogenannten Darknet verantworten. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Der Beschuldigte soll fast ein Dreiviertel Kilogramm Heroin und Kokain in kleineren Mengen aus den Niederlanden bestellt haben. Einen Teil verkaufte er, den Rest soll er selbst konsumiert haben. Dem Beschuldigten drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Schlag gegen Drogenhandel in Vöcklabruck

In Vöcklabruck ist der Polizei ein weiterer Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Zwei Männer aus Vöcklabruck und Linz sollen seit Oktober große Mengen Kokain in Umlauf gebracht haben. Einer von ihnen ist Inhaber eines Lokals und soll das Rauschgift seinen Kunden in Warmhalteboxen oder Brotkörben übergeben haben. Bisher wurden auch zwölf Abnehmer ausgeforscht.