Betrunkener fuhr mit Taxi davon

Ein betrunkener 33-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch in Linz ein Taxi gestohlen und damit eine Spritztour gemacht. Und das alles ohne Führerschein, denn der war ihm bereits abgenommen worden.

Warum es der 33-Jährige auf das Taxi abgesehen hatte, konnten die Polizisten in der Einvernahme nicht klären. Über ein Motiv schweigt sich der Mann aus. Die Idee dürfte aber gegen 1.00 Uhr in alkoholisiertem Zustand entstanden sein.

Taxifahrer ließ Zündschlüssel stecken

Während ein Taxilenker Taubenmarkt in Linz Geld wechselte, wurde ihm sein Wagen gestohlen. Er hatte ihn während des Geldwechselns unversperrt abgestellt und auch die Autoschlüssel stecken gelassen. In dieser Zeit setzte sich der 33-Jährige in das Taxi und fuhr los. Eine Fahndung wurde gestartet.

ORF

Per Ortungssystem verfolgt

Die Polizei konnte sich dabei auf die Taxizentrale verlassen. Denn dort zeigte das Ortungssystem des Taxis immer den genauen Standort an. So konnten es die Polizisten verfolgen. Auf einem Parkplatz der Raststation Aistersheim wurden sie fündig: Sie entdeckten im Bereich der Lkw-Zapfsäulen das Taxi und darin den sichtlich betrunkenen 33-Jährigen.

1,34 Promille Alkohol im Blut

Ein Alkotest bei dem Mann ergab 1,34 Promille. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, denn das war bereits geschehen. Der 33-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.