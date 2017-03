Pühringer wird ÖVP-Seniorenbundobmann

Fix ist jetzt, was viele politische Beobachter ohnehin vermutet haben. ÖVP-Landesparteiobmann Josef Pühringer wird nach seinem Abgang als Landeshauptmann im April neuer Obmann des ÖVP-Seniorenbundes. Er folgt Josef Ratzenböck.

Das hat der Landesvorstand am Dienstag einstimmig beschlossen. Pühringer sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: "Ich werde am 13. Juni die Funktion übernehmen. Dazwischen werde ich noch auf Kur gehen und viele Ideen für die neue Aufgabe sammeln. Es hat sich ja schon länger abgezeichnet, dass ich dem Josef Ratzenböck nachfolge, dem ich ja bisher immer schon nachgefolgt bin.“

„Werde Regierenden nicht ins Ruder greifen“

Mit der Funktion des Landeshauptmanns sei diese neue Funktion aber nicht vergleichbar, so Pühringer. Er werde als Obmann des Seniorenbundes den Regierenden nicht ins Ruder greifen. Wenn er etwas zu sagen habe, werde er dies unter vier Augen machen. „Ich werde nicht von der Funktion der Bessermacher, der ich jetzt angehören durfte, in die Fraktion der Besserwisser wechseln“, so Pühringer.

ÖVP-Seniorenbund

„Kennt die Probleme des Landes“

Josef Ratzenböck stand 22 Jahre an der Spitze der ÖVP-Seniorenorganisation. Er sagte: „Von uns wird es sehr begrüßt, weil wir damit einen einflussreichen Mann haben, der die Probleme des Landes ohnehin kennt und jetzt an der Spitze des Seniorenbundes weiter wirken wird.“