Geldautomat in Bank aus Verankerung gerissen

Mindestens vier Täter haben in Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus seiner Verankerung gerissen. Sie drangen sie in das Foyer einer Bank ein, rissen den Geldautomaten aus der Verankerung, so die Polizei.

Laut ersten Ermittlungen brachen die noch unbekannten Täter gegen 2.00 Uhr Glastüre zum Foyer auf. Drei der Täter, sie sich Sturmmasken übers Gesicht gezogen hatten spannten einen Gurt um den Geldausgabeautomaten.

fotokerschi.at

Fahndung läuft

Sie montierten das andere Ende an einer Anhängerkupplung eines schwarzen Fords Kuga, gaben Gas und rissen den Bankomaten aus der Verankerung, hieß es Mittwochmittag von der Polizei. Die Ermittler vermuten, dass mindestens vier Täter an dem Coup beteiligt gewesen sein müssen. Derzeit läuft eine Fahndung. Nähere Details sind noch nicht bekannt.