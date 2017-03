Steyr holt 0:3 auf. Stadl-Paura Derbysieger

Dienstabend lieferten sich Vorwärts und Lafnitz einen Krimi. Die Gäste führten mit 3 Toren, am Ende stand es 3:3. Das Oberösterreich-Derby gewann Stadl-Paura gegen den Vorletzten Grieskirchen mit 3:1 .

Bis zur 30. Minute sind die Gastgeber von Vorwärts Steyr sehr gefährlich und vergeben drei Chancen am Stück, ehe nach einer halben Stunde Vorwärts durch ein Eigentor nach einem Eckball in Rückstand gerät, weil der Ball von der Latte einem Steyrer Abwehrspieler auf den Fuß und von dort ins Tor springt.

Vorwärt zur Pause 0:3 zurück

Aus dem 0:1-Geschenk wird sogar ein Doppelpack, da Vorwärts nur zwei Minuten später nach einem schnellen Vorstoß den Lafnitzer Frljuzec nicht stoppen kann. Der schließt knallhart ab.

Ein Tor nach Vorbild des Bayern-Holländers Arjen Robben führt zum 3:0 für Lafnitz. Kröpfl marschiert auf der Strafraumlinie quer zum Tor und zieht urplätzlich zur 3-Tore-Führung der Gäste ab (43.).

Aufholjagd der Vorwärts-Elf

Nach der Pause vergibt Vorwärts durch Efendioglu die erste Chance, dann muss Vorwärts –Keeper Großalber sein ganzes Können aufbieten, um nicht 0:4 im Rückstand zu geraten. Doch die Pausenpredigt von Trainer Gerald Scheiblehner muss gefruchtet haben. Efendioglu sieht den Keeper aus Lafnitz weiter vor seinem Tor stehen und bringt einen Heber an, der zum 1:3 einschlägt (53.).

Vorwärts bleibt im Vorwärtsgang

In der 60. Minute gibt es Elfmeter nach Foul an Halbartschlager, den der Gefoulte persönlich zum 2:3 versenkt. Jetzt drängt Vorwärts. Gotthartsleitner’s Schuss wird zur Ecke abgewehrt (66.), Einen tollen Pass von Halbartsschlager ins Zentrum blocken die Lafnitzer auf der Linie (73.)

Rot gegen Lafnitz in der 77. Minute, Ausgleich...

Der Lafnitzer Tiber wird wegen Nachschlagens mit Rot vom Platz gestellt. Das Durchkommen gestaltet sich für die Scheiblehner-Elf deswegen nicht einfacher. Also fasst sich Gotthartsleitner aus der Distanz ein Herz und erzielt den vielumjubelten Ausgleich (90.). Danach hat Gotthartsleitner noch die Chance zum 4:3, zieht den Ball aber über die Querlatte (93.).

Der Krimi endet mit einem 3:3.

Die 18. Runde auf einen Blick Stadl-Paura – Grieskirchen 3:1 (1:0)

Vorwärts Steyr – Lafnitz 3:3 (0:3)

Sturm A : Gleisdorf 0:2 (0:0)

St. Florian : P/LASK Jrs. 1:0 (0:0)

Kalsdorf : SC Weiz 0:1 (0:0)

Klagenfurt : Wolfsberg 1:1 (1:0)

D’landsberg : Allerhlg. 3:1 (1:1)

Hartberg - : Gurten 2:1 (1:0)

Stadl-Paura schlägt Nachzügler Grieskirchen 3:1

Die Gastgeber kommen in der 6. Minute zu einem Freistoß, dessen Vorlage Danilo Duvnjak per Kopf im Tor der Grieskirchner versenkt. Danach wechseln die Chancen auf beiden Seiten. Grieskirchen kommt gefährlich. Mit 1:0 geht es in die Pause.

Die Gastgeber legen nach der Pause zum 2:0 nach. Expositio ist über die rechte Seite kommend nicht zu stoppen und schließt flach ab (54.).

Für die Vorentscheidung sorgt Petter nach schönem Drehschuss im Fallen in der 58. Minute zum 3:0. Grieskirchen hält weiter dagegen. Ein Elfer durch Dmitrov bringt die Gäste auf 1:3 heran (65.). Grieskirchen probiert es nochmals, die Gastgeber passen aber auf.

Es bleibt beim 3:1.

Tabelle:

Gleisdorf 39 (keine Lizenz beantragt) Hartberg 37 (Lizenz beantragt) Stadl Paura 33 (keine Lizenz beantragt) Deutschlandsberg 32 Lafnitz 32 Vorwärts 28

Weiters: 8. Gurten 25, 9. St. Florian 24, 12. Pasching/LASK Juniors 22, 15. Grieskirchen 12 (Tv -16), 16. Wolfsberg 12 (Tv -21)

Nachtragstermine OÖLiga am 28. März

Bad Ischl : Neuhofen i. I.

Micheldorf : Bad Schallerbach

St. Martin i.M. : Edelweiß

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at