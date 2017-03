Gestohlenes Handy kam aus Belgrad zurück

Die Polizei hat das gestohlene Handy eines Mühlviertlers in Serbien ausgeforscht und es mit einem Bus von Belgrad nach Linz zurückbringen lassen. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach erhielt sein Handy nahezu unbeschädigt.

Dem jungen Mann war das Mobiltelefon bei einer Faschingsveranstaltung Ende Februar entwendet worden. Daraufhin aktivierte er den Diebstahlschutz eines Online-Dienstes, worauf eine Nachricht mit seiner Handynummer an dem Gerät aufschien, dass es mit einem Zifferncode gesperrt werde. Verärgert rief der SMS-Empfänger von einem anderen Apparat die angezeigte Nummer an und forderte vom Opfer 100 Euro für die Rückgabe des Geräts.

Anrufer in Serbien ausfindig gemacht

Der Polizei machte den Anrufer in Serbien ausfindig und nahm Kontakt zu ihm auf. Dieser behauptete, sein Bruder habe das Smartphone auf einem Flohmarkt in Belgrad gekauft und er denke nicht daran, es zurückzugeben. Erst nach Aufklärung der Rechtslage und Erhöhung des Fahndungsdruckes, so die Polizei, sei der 37-jährige Serbe bereit gewesen, das Handy am 19. März einem Buschauffeur nach Österreich mitzugeben.