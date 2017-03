HD-TV-Umstellung in Oberösterreich

Die gesamte ORF-HD Senderfamilie wird bald auch in ländlichen Gebieten über Antenne zu empfangen sein. Möglich wird das durch die Abschaltung des alten, sogenannten DVB-T Standardfernsehens am 20 April.

Mit einer SimpliTV-Box können dann noch mehr Oberösterreicher die ORF Programme ohne Zusatzkosten empfangen.

Alle ORF-Programme in HD

Am Lichtenberg arbeiten Sendetechniker unter Hochdruck am Ausbau des hochauflösenden Fernsehens via Antenne. So können künftig Fernsehkunden zwischen Losenstein und Weyer, im Großraum Schärding und Ried im Innkreis, in Obertraun, im Gosautal und in St Georgen im Attergau, sowie in Teilen des Mühlviertels alle ORF-Programme ab 20.April in HD empfangen.

ORF

„HD ist der logische nächste Schritt“

ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer: „Der ORF trägt als einer der Vorreiter bei der HD-TV-Einführung dazu bei, dass Fernsehen technologisch immer attraktiver wird. Die Umstellung der Terrestrik auf HD ist der logische nächste Schritt.“ Ab 20. April wird die beliebte Sendung „Oberösterreich heute“ im ganzen Bundesland in HD gesendet. „Oberösterreich heute“ erreichte 2016 mit durchschnittlich 160.000 Zusehern einen Marktanteil von 51 Prozent.

ORF

SimpliTV-Box für HD-Empfang nötig

Um die ORF Programme ab 20. April auch wirklich in HD empfangen zu können, ist eine spezielle Empfangsbox, die simpliTV-Box nötig. Sie muss über ein so genanntes HDMI-Kabel an das TV-Gerät angeschlossen werden. Alte, große Scart-Verbindungs-Stecker sind ungeeignet für HD. Bei neuen TV-Geräten genügt das so genannte Simpli-Modul, um das neue Antennenfernsehen zu empfangen, so Norbert Grill von der Sendetechnik ORS.

Umstellung betrifft alle Antennenkunden

Die bevorstehende Umstellung betrifft alle Antennenkunden, also auch jene, die bereits eine SimpliTV-Box besitzen. Sie müssen am 20. April einen Suchlauf starten, damit alle ORF-Programme erhalten bleiben. Für zahlende Simpli-Abonnenten erhöht sich danach das HD-Programmangebot. Altes Standardfernsehen, das alte DVB-T, ist ab 20. April Geschichte, der Bildschirm bleibt schwarz, bei allen, die bis dahin nicht umrüsten.

