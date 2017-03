Eigentumswohnungen teurer geworden

Eigentumswohnungen sind laut Remax-Immospiegel im vergangenen Jahr im Durchschnitt um 1,4 Prozent teurer geworden. Am teuersten sind sie in den Bezirken Vöcklabruck und Urfahr-Umgebung - am günstigsten in den Bezirken Rohrbach und Kirchdorf.

Die gute Nachricht ist: die Preise für Eigentumswohnungen sind in Oberösterreich im Bundesländervergleich im letzten Jahr mit 1,4 Prozent auf durchschnittlich 162.000 Euro am moderatesten gestiegen. Österreichweit beträgt die Preissteigerung im Schnitt 4,4 Prozent - ab Salzburg westwärts wird es immer teurer - nur Wien kann da noch mithalten, so die Aufstellung.

Teuerste Wohnbezirke in Vöcklabruck

Das gelte auch für die Wohnungspreise der Landeshauptstädte. Da liegt Linz mit durchschnittlichen Kosten von knapp 178.000 Euro auf Platz 5 - an der Spitze Bregenz mit 247.000 vor Innsbruck, Salzburg und Wien. Auf Oberösterreich heruntergebrochen stellt sich die Lage so dar: Die teuersten Wohnbezirke sind Vöcklabruck - dort kostet eine Wohnung durchschnittlich 196.000 Euro und Urfahr-Umgebung mit 185.000.

Remax-Marketing-Manager Anton Nenning führt die Spitzenstellung von Vöcklabruck auf die Salzburgnähe, aber auch auf die preistreibende Wirkung der Seen und auf den hohen Anteil an Neubauwohnungen zurück.

Fehlendes Angebot treibt Preis

Im Bezirk Urfahr-Umgebung sei die Nachfrage sehr hoch - das Angebot könne da nicht immer Schritt halten - und das treibe den Preis. Erst auf den nächsten Plätzen folgen Linz, Linz-Land und Perg. Am billigsten waren Eigentumswohnungen im letzten Jahr in den Bezirken Rohrbach mit durchschnittlich 118.000 Euro und Kirchdorf mit 87.000 Euro. Der Verkauf vieler älterer und günstiger Wohnungen habe dort den Preis insgesamt gedrückt, heißt es.

Für die nähere Zukunft erwartet Remax-Österreich-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer in Oberösterreich nach der Preisrallye der letzten Jahre nur mehr moderate Steigerungen. Die Preise pendeln sich seinen Angaben zufolge auf hohem Niveau ein.