Angestellte verhinderte Großbrand

Eine Angestellte hat am Montag im Lagerhaus in Leonstein einen Großbrand verhindert. Die Frau sah auf dem Heimweg den Rauch, holte ihre Zweitschlüssel und begann zu löschen - und hat dadurch so Schlimmeres verhindert, so die Feuerwehr.

Es war wie ein leichter Nebel im Bereich eines Lagerraums, der die Frau stutzen ließ, sagte der Kommandant der Feuerwehr Leonstein (Bezirk Kirchdorf an der Krems) Josef Holli gegenüber Radio OÖ. Weil die Eingangstüre nicht aufging und ihr das seltsam vorkam, fuhr die Lagerhausangestellte nach Hause, um den Zweitschlüssel für das Gebäude zu holen.

laumat.at / Matthias Lauber

Die Situation sei der Frau zurecht komisch vorgekommen, so Holli

Weil die Rauchentwicklung bereits sehr stark war, konnten die Frau und zwei weitere Zeugen mit einem Handfeuerlöscher aber nichts mehr ausrichten, und sie riefen die Feuerwehr.

Brandherd im Bereich des Stromverteilers

Mit Hilfe einer Wärmebildkamera konnte die Feuerwehr den Brandherd im Bereich eines Stromverteilerkastens bzw. Kompressors lokalisieren. Hätte die Frau nicht sofort gehandelt, wäre das Gebäude in weniger als einer Stunde in Vollbrand gestanden, so Holli: „Das hätte ganz gefährlich werden können, wenn man bedenkt, was in einem Lagerhaus alles verkauft wird“.

Auch die Lagerhaus-Tankstelle ganz in der Nähe war zum Glück nicht in Gefahr. Fünf Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Nach Angaben der Polizei deutet derzeit nichts auf Brandstiftung hin.