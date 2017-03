Rauchverbot könnte verschärft werden

Das Rauchverbot für Jugendliche könnte schon bald verschärft werden. Das Mindestalter soll von 16 auf 18 Jahre angehoben werden. Der für den Jugendschutz zuständige LHStv. Thomas Stelzer (ÖVP) will das Gesetz jedenfalls verschärfen.

Es brauche laut Stelzer aber auch Kontrollen in Form von Testkäufen, etwa in Trafiken. Er sei zwar kein Freund von allzu vielen Verboten, aber die Argumente für die Gesundheit der jungen Leute seien in diesem Fall einfach durchschlagend, so Stelzer. Je später der Einstieg ins Rauchen stattfinde, desto besser. Für den Jugendschutz gelte, dass die Einhaltung auch überwacht werden müsse.

Pixabay

Änderung auch in anderen Bundesländern

Stelzer geht davon aus, dass auch alle anderen Bundesländer das Rauchen erst ab 18 erlauben werden. Eine entsprechende Sitzung der jeweiligen Landesreferenten wird es Ende März geben.