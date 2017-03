Neuer Oberösterreich-Bildband erschienen

Vier Jahre lang fotografieren und fast 30.000 Auto-Kilometer: Ein Innviertler Fotograf hat viel Arbeit in seinen neuen Bildband über Oberösterreich investiert - Und er hat seinen Glauben an das Fotobuch auch in Zeiten des Internets nicht aufgegeben.

Ohne Marschieren geht es nicht. Wer die idealen Fotoplätze erreichen will, der braucht wie Andreas Mühlleitner Kondition und Ausdauer. Denn mit dem Auto sind die wenigsten gute Standorte erreichbar, selbst in seiner Heimatgemeinde Aspach (Bezirk Braunau). Das eigene Bundesland hat der Fotograf und Autor erst nach vielen Fernreisen entdeckt: „Irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass ich die unmittelbare Gegend eigentlich gar nicht kenne. Und meinen Bekannten und Freunden geht es teilweise genauso.“

Andreas Mühlleitner

Stromleitungen, Lagerhallen und Industriebauten

Vier Jahre war der 47-Jährige jetzt zuhause unterwegs, fast 30.000 Kilometer ist er dabei quer durch Oberösterreich mit dem Auto gefahren, hat jedes Viertel besucht oder ist auf Berge gestiegen. So einfach wie im Ibmer Moor war es nicht immer, das schöne Oberösterreich auf den Fotos einzufangen, so Mühlleitner: „Eine schöne Ortsansicht zu fotografieren ist insofern schwierig, weil oft Stromleitungen, unschöne Lagerhallen, Industriebauten oder Einkaufszentren im Vordergrund zu sehen sind.“

Andreas Mühlleitner

300 Fotos auf 360 Seiten

Mehr als 300-mal ist es Andreas Mühlleitner aber doch gelungen. So viele Fotos sind in dem neuen, 360 Seiten starken Bildband, der in den kommenden Tagen in die Buchhandlungen kommt. Ein Bildband in Zeiten von Internet, Hunderten Fotos am Handy, die man immer dabei hat? Für den Fotografen trotzdem kein Anachronismus: „Gerade da kann ein Bildband eine ganz andere Form der Wahrnehmung bringen. Das Buch oder das gedruckte Bild bleibt meiner Meinung auch das wichtigste Medium für die Fotografie, um auch wieder zu einer bewussteren Wahrnehmung zu finden.“

Andreas Mühlleitner

Eines zeigt das Buch auch: Oberösterreich ist ein Land der Kirchen und Kirchtürme. Auf 68 Fotos ist zumindest ein Kirchturm oder Kirche zu sehen.