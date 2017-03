Nur jeder zehnte Fahrrad-Diebstahl geklärt

Die Zahl der Fahrraddiebstähle in OÖ ist mit 3.213 im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen – 2015 waren es noch 3.536. Die Chance, sein Rad zurück zu bekommen allerdings gering: nur jeder zehnte Diebstahl kann geklärt werden, so eine Statistik des Verkehrclubs (VCÖ) Österreich.

Fahrräder sind für Diebe nach wie vor eine begehrte Beute: allein im Jahr 2016 sind in Oberösterreich 3.213 Fahrräder gestohlen worden. Das sind zwar um 300 weniger als noch im Jahr davor - das bedeutet allerdings nach wie vor, dass pro Tag allein in unserem Bundesland durchschnittlich neun Räder unerlaubt den Besitzer wechseln.

VCÖ fordert mehr Abstellplätze

Während in fünf weiteren Bundesländern, darunter auch Wien weniger Fahrräder gestohlen wurden, waren es Salzburg, Niederösterreich und dem Burgenland mehr, so die Auswertung der Daten des Innenministeriums. Der Verkehrsclub Österreich fordert aus diesem Grund die Einrichtung von mehr Fahrradabstellplätzen oder auch von absperrbaren Fahrradboxen.

Rahmen mit anhängen

Natürlich ist der Zweirad-Besitzer selbst auch gefragt, so Experten und Polizei: der Drahtesel solle immer abgesperrt werden, auch wenn man nur kurz in ein Geschäft geht. Ebenfalls als wichtig empfehlen Experten, dass beim Absperren auch der Rahmen angehängt werde, nicht nur die Räder.

Wer viel in der Stadt unterwegs ist, sollte zudem die Schnellspanner an Vorderrad und Sattelstütze durch Sicherheitsschrauben ersetzen. Sinnvoll ist es, sein Fahrrad zu fotografieren und die Rahmennummer zu notieren. Sollte ein Langfinger erwischt werden, steigt so die Chance, dass der Drahtesel dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden kann.

