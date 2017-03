Unfälle junger Lenker auf nassen Straßen

Ein 21-Jähriger ist am Sonntag im Bezirk Linz-Land mit seinem Pkw ins Schleudern geraten und fast in einen Bach gestürzt. Und kurz vor dem Bachbett endete auch ein Pkw-Ausritt einer jungen Autofahrerin im Bezirk Freistadt. In beiden Fällen waren die Straßen nass.

Zuviel Alkohol könnte laut Polizei die Ursache sein, dass eine junge Frau in der Ortschaft Lichtenau (Gemeinde Grünbach) die Herrschaft über ihren Wagen verlor. Ihr Wagen kam gegen 4.00 Uhr von der regennassen Straße ab, schlitterte rund 25 Meter über eine Wiese und blieb zum Glück vor einem Bachbett stehen. Ein Alkomatschnelltest bei der Frau ergab einen Wert von 1,32 Promille Alkohol im Blut, so die Polizei.

mariokienberger.at

Leitplanke bewahrte vor Absturz

Eine Leitplanke verhinderte am Sonntagvormittag, dass ein Führerscheinneuling aus Linz in Leonding in einen Bach fiel. Der 21-Jährige kam im Kürnbergwald aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve in der Ortschaft Allharting ins Schleudern.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Der Pkw prallte zuerst frontal gegen die Leitplanke, nach einer Drehung dann auch mit dem Heck und blieb quer zu Fahrbahn stehen. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Linz gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Leonding war rund eine Stunde mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.