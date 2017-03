Reinigerdämpfe explodierten beim Pool-Putzen

Im Bezirk Vöcklabruck ist eine Frau beim Putzen eines Swimmingpools durch Explosionen schwer verletzt worden. Laut Polizei waren offenbar leicht entzündbare Dämpfe eines Kaltreinigers beim Einschalten eines Hochdruckgeräts explodiert.

Die 51-Jährige putzte Samstagnachmittag in Frankenmarkt ein Schwimmbecken mit einem Kaltreiniger. Die Pool-Überdachung war vermutlich wegen des Wetters dabei geschlossen, so die Polizei. Als die Frau einen Hochdruckreiniger einschaltete, dürften sich die Dämpfe des Kaltreiniger entzündet haben.

Frau erlitt schwere Verbrennungen

Es kam zu mehreren Explosionen, die Frau wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam wurde sie zunächst in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht. Am Abend wurde die Verletzte dann aber aufgrund der starken Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Wien überstellt.