Fußgänger von Taxi erfasst und schwer verletzt

In Wels ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 50-jährige wollte im Zentrum die Straße überqueren, als er von einem Taxi erfasst wurde, so die Polizei. Er erlitt schwere Verletzungen.

Es war laut Ermittlungen kurz nach Mitternacht als der 50-jährige Mann aus Oftering (Bezirk Linz-Land) am Kaiser-Josef-Platz bei der Hessenstraße die Fahrbahn überquerte. Gleichzeitig fuhr ein Taxifahrer mit seinem Wagen in Richtung Osten.

laumat.at/Matthias Lauber

Über Motorhaube geflogen

Das Taxi erfasste den Fußgänger kurz bevor er den gegenüberliegenden Gehsteig erreichte, so das Polizeiprotokoll. der 50-Jährige wurde über Motorhaube auf die Straße geschleudert. Er kam nach einer Erstversorgung durch Rettungsteam und Notarzt in das Klinikum Wels. Die näheren Umstände der Unfallherganges sind jetzt Gegenstand von Ermittlungen, hieß es.