RLM: 2 Absagen, OÖL: 3 Absagen, 2 Spiele

Der Dauerregen wirbelt das Programm der Samstagsspiele in der Regionalliga-Mitte und OÖ-Liga durcheinander. In der RL-Mitte fallen die zwei Partien in Stadl-Paura und Steyr aus. In der OÖ-Liga wird nur in Ödt und Wallern gespielt.

Regionalliga Mitte:

Absagen wegen Dauerregens und unbespielbarer Plätze:

Stadl-Paura-Grieskirchen

Vorwärts Steyr – Lafnitz

Ersatztermine sind noch ausständig

So, 19.03.17

15:00 Sturm A : Gleisdorf

OÖ-Liga:

Gespielt werden am Samstag

15:30 Wallern : UVB Vöcklamarkt

15:30 Oedt : WSC Hertha

Drei Samstagsspiele abgesagt

Ersatztermine stehen noch aus

Bad Ischl : Neuhofen i. I.

Micheldorf : Bad Schallerbach

St. Martin i.M. : Edelweiß

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at