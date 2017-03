Auf Flucht vor Feuer Bein gebrochen

In Mettmach (Bezirk Ried im Innkreis) hat sich am Abend eine Frau bei einem Brand in einem Wohnhaus ein Bein gebrochen. Die 49-Jährige wollte sich vor Feuer ins Freie retten und stürzte. Nachbarn, die auf den Brand aufmerksam wurden, kamen der Frau zu Hilfe.

Das Feuer war gegen 18.30 Uhr im Esszimmer des Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Ermittler der Brandverhütungsstelle und der Polizei stellten fest, dass das Feuer direkt neben einem Ofen ausgebrochen war. Dort hatte die Frau einen Kunststoffbehölter mit Brennbaterial aufgestellt - offenbar mit zu geringem Sicherheitsabstand zum Ofen, so die Ermittler am Samstagnachmittag.

foto-scharinger.at

Frau wollte aus dem Haus laufen

Der Brand griff auf eine Eckbank über und als die 49-jährige Bewohnerin das Unglück entdeckte, stand das Esszimmer bereits in Vollbrand. Die Frau rannte zur Haustür, um sich ins Freie zu retten, stürzte und brach sich ein Bein.

Frau lag hilflos bei der Haustüre

Nachbarn, die den Brand inzwischen ebenfalls entdeckt hatten, eilten zu Hilfe und fanden die Frau, die bei der Haustür am Boden lag. Die 49-Jährige musste vom Roten Kreuz versorgt und ins Rieder Spital eingeliefert werden. Vier Feuerwehren konnten den Brand löschen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber beträchtlich sein, so die erste amtlichen Einschätzung.