Tresor mit 100.000 Euro und Schmuck gestohlen

Enormen Schaden haben Einbrecher bei einem Coup in Wels angerichtet. Die Täter brachen in ein Wohnhaus ein, durchsuchten alles systematisch und nahmen schließlich einen Tresor mit. Darin waren Schmuck und über 100.000 Euro in bar.

Die Täter hatten Freitagabend ein Kellerfenster des Wohnhauses eingeschlagen. Durch die Öffnung gelangten sie ins Innere und durchsuchten systematisch alle Räume. Im Arbeitszimmer entdeckten sie eine lohnende Beute - doch wie lohnend, das dürften die Einbrecher erst später herausgefunden haben, so die Polizei gegenüber Radio Oberösterreich.

Tresor aus der Wand gestemmt

Zunächst mussten sie sich gehörig anstrengen. Denn ihre Beute, ein schwerer Tresor, war fest in der Wand verankert. Es gelang den Tätern jedoch, den Geldschrank herauszubrechen und unerkannt zu entkommen. Der Schaden ist enorm, so die Betroffenen zur Polizei. Denn im Tresor befanden sich mehr als 100.000 Euro in bar, Golddukaten sowie kostbarer Schmuck, so die Polizei. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

