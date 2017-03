LASK führt beim KSV 2:0 - Endstand 2:2

Der LASK führt beim KSV zur Pause locker mit 2:0, der KSV kommt in Unterzahl zum Anschlusstreffer und sogar zum 2:2. Danach vergeben die Linzer Ihre Möglichkeiten zum Sieg. Es wird nichts mit dem 10. Erfolg in Serie.

Der LASK verschafft sich vom Beginn weg mit guten Offensivaktionen den Respekt der Gastgeber, denen wegen Lizenzvergehen im Lauf der Woche sechs Punkte abgezogen wurden, was sie in den „Klub der Abstiegsgefährdeten“ bringt.

René Gartler zeigt sich mit dem Rezept „lange Bälle in die Tiefe“ zweimal gefährlich vor dem Kapfenberger Tor, richtig gefährlich ist das für die Kapfenberger Defensive in der ersten Viertelstunde aber noch nicht.

Fabiano trifft zum 1:0

Der nächsten lange Ball nach vorne wird durch ein KSV-Missgeschick gefährlich, als ein KSV-Abwehrspieler den Ball beim Klärungsversuch rasiert und Fabiano vorlegt. Der nützt sofort seine Chance mit dem Führungstreffer für die Aufstiegsanwärter (18.).

Jetzt startet die Angriffsmaschinere der Schwarz-Weißen mit konkreteren Aktionen, die Steirer antworten mit höherem Härtegrad. Und der Ex-Kapfenberger Imbongo Boele hat sein Visier aus der Distanz leider noch nicht richtig eingestellt – übers Tor (30.).

Aufstellung LASK: Pervan: Ullmann, Boateng, Ramsebner, Ranftl; Michorl, Fabiano, Rep; Riemann (63. Grgic), Imbongo Boele (72., Th. Mayer), Gartler

KSV ab der 38. Minute mit nur noch 10 Mann, Fabiano zum 2:0

Rote Karte für den KSV-Spieler Edvin Hodzic, der den durchbrechenden Rep seitlich in den Lauf rutscht. Das sehen die Schiedsrichter nicht gerne. Die Linzer nützen die nominelle Überlegenheit sofort.

KSV-Keeper Paul Gartler klärt einen Heber von Alex Riemann, dann einen Kopfball von Imbongo (40./41.). Gleich darauf bringt Peter Michorl von links einen weiten Ball zur Mitte, jetzt steht Fabiano im Fünferraum völlig frei und erhöht per Kopf auf 2:0 (41.). Mit 2:0 geht es in die Pause.

KSV wie aufgezogen zum Anschlusstreffer

Die Linzer geben mit Wiederanpfiff den Ton an, ein Fehler in der Defensive beim Konter der Gastgeber bremst sie aber ein.

Flecker überspielt nervenstark LASK-Keeper Pavao Pervan und erzielt den Anschlusstreffer für den KSV (49.).

Gartler-Tor wegen Abseits aberkannt – falsche Entscheidung

Die TV-Zeitlupe entlarvt eine Entscheidung des Referees als falsch. Gartlers Tor nach Zuspiel von Michorl wäre korrekt gewesen. Die Linzer sind sauer (52.).

Elfmeter – KSV gleicht aus. Boateng sieht Gelb/Rot

Nach einem Angriff der Linzer, den Gartler nach guter Vorarbeit von Fabiano nicht zum Tor nützen kann, ist Kapfenberg durch Joao Victor Santos gefährlich.

LASK-Innenverteidiger Boateng holt ihn im Strafraum von den Beinen, der Brasilianer verwandelt den Elfer persönlich zum Ausgleich (62.). Zu allem Überdruss muss Kennedy Boateng mit gelb-roter Karte vom Platz (62.).

Damit agiert auch der LASK ab sofort nur noch mit 10 Mann. Die Kapfenberger setzen durch Joao Victor nach, diesmal kann sich Pervan auszeichnen. Jetzt muss der LASK aufpassen. Der KSV beschäftigt die Schwarz-Weißen über Gebühr und sie lassen auch Unsicherheiten erkennen.

Alle LASK-Bemühungen vergebens

Die Linzer bemühen sich, doch noch den Sieg zu sichern. René Gartler lässt den Ball in der 82. Minute in guter Position verpuffen, dann passt KSV-Keeper Paul Gartler bei einem Schuss von Michorl gut auf (84.). Nach eine Flanke von Rep versäumt Gartler den Kopfball knapp (87.).

Stangenschuss LASK, KSV rettet auf der Linie

Ein Schuss von Rep landet in der 89. Minute an der Stange. Dann könnte Fabiano den Schlusspunkt zum 3:2 setzen, doch der Steirer Seebacher rettet auf der Linie. Es bleibt beim 2:2.

Fazit: Der LASK hat beim KSV mit dem 2:2 nach 2:0-Führung eine „Kunstpause“ eingelegt, was den Kickern um Trainer Oliver Glasner wohl selbst am wenigsten behagt. Andererseits war das vielleicht ein Warnschuss zur rechten Zeit, was passiert, wenn der Fokus für 45 Minuten im Kollektiv Einbußen erleidet. Der KSV darf sich über einen Punkt im Abstiegskampf freuen.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at