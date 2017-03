Blau Weiß nach Sieg weg aus Abstiegszone

Der FC Blau Weiß Linz siegt gegen Wacker Innsbruck nach „Goiginger-Festspielen“ mit 3:1 und holt damit aus den letzten fünf Spielen 12 Punkte. Mit dem Sieg verabschieden sich die Linzer erstmals auch aus der Abstiegszone.

Die im Frühjahr noch ungeschlagenen Blau Weißen gehen laut Trainer Klaus Schmidt mit Motivation und Demut ins Spiel. Die Daxbacher-Elf kommt mit dem Sieg gegen Lustenau als Motivationsfaktor ins Gugl-Oval. Die bisherigen zwei Begegnungen endeten 2:2 bzw. 1:1.

Strömender Regen beim Anstoß

Nach dem ersten von Nervosität auf beiden Seiten geprägten Abtasten zwischen den Strafräumen fasst sich Goiginger aus der Distanz ein Herz: Der Ball geht daneben (9.). In der Folge kann Innsbruck Keeper Wedl zweimal vor Pecirep und Goiginger klären (18./19.).

Der Starkregen setzt beiden Teams zu, die Linzer scheinen damit besser umgehen zu können, haben deutlich mehr Ballbesitz. Und Goiginger setzt die Akzente, spielt erfrischt auf.

Aufstellung FC Blau Weiß Linz:a Hankic; Maier, Gabriel, Kerschbaumer; Anic, Renner, Hinum, Brandstätter; Blutsch (77., Markovic), Goiginger (90., Huspek); Pecirep (85., Falk) Wacker Innsbruck: Wedl; Lercher, Kobleder, Schimpelsberger, Baumgartner, Hauser, Säumel, Kerschbaum (23. Pirkl), Roguljic (79., Hesina), Eler, Gründler (65., Jamnig)

Linzer Goiginger in allen Gassen

Thomas Goiginger ist in diesem Spiel bisher der quirligste Akteur. Wedl klärt vor ihm (18.), Dann passt Goigingers Eckball genau auf den Kopf von Maier – der setzt den Ball knapp an der linken Stange vorbei (27.). Sein Freistoß nach Foul an Anic geht knapp am Tor vorbei, der nächste Versuch wird von den Tirolern in höchster Not geklärt (35.).

Dazwischen kommt der Tiroler Hauser zur ersten Chance, weil Hankic und Gabriel einander gegenseitig behindern. Hauser jagd deren Pressball über die Querlatte (31.).

Jetzt hat das Match trotz des Wetters Farbe bekommen, weil auch Tirol gefährlich wird. Keeper Hankic zieht zur Beruhigung einen Schuss des Tirolers Roguljic sicher an seine Brust.

1:0 für Blau Weiß. Goiginger, wer sonst?

Nach Foul an Anic setzt Thomas Goiginger den Freistoß knapp rechts am Tor vorbei (42.). Dann taucht Goiginger wieder an der Mittellinie auf und kommt nach einem Schnitzer des Tirolers Baumgartner an den Ball. Einem Sprint bis knapp vor den Sechzehner lässt er eine Granate folgen, gegen die Wedl keine Chance hat (43.). Mit 1:0 geht es in die Pause

Blau Weiß kommt putzmunter aus der Kabine

Und Thomas Goiginger fällt erneut positiv auf, holt einen Eckball heraus, schießt zwei Minuten später einen Freistoß aus 30 Meter genau in Wedls Arme (50.) und klärt zur Abwechslung bei einem Eckball der Daxbacher-Elf den Ball ins Torout (54).

Abseits-Tor der Innsbrucker

Ein Warnschuss der Gäste sollte für die Linzer Konzentration heilsam sein. Hauser verwandelt per Kopf nach einer Freistoßvorlage, steht jedoch im Abseits. Schiedsrichter Trattnig gibt nach Rücksprache mit seinem Assistenten das Tor nicht (55.). Jetzt heißt es aufpassen für die Gastgeber. Der Innsbrucker Adrenalinspiegel ist nach dieser Entscheidung im roten Bereich.

Karl Daxbacher lässt seinem Ärger länger freien Lauf. Seine Spieler bleiben so am Kochen. Ein Tiroler Freistoß geht in die Linzer Mauer (62.). Innsbruck zeigt sich nun mehr vor dem Linzer Tor. Und Daxbacher bringt Jamnig für Gründler (65.)

2:0 für Blau Weiß – Torschütze erneut Goiginger

Goiginger stoppt die Bemühungen der Tiroler allem Anschein nach alleine. Der Pass kommt von Thomas Hinum, Goiginger schaut auf, jetzt wählt er die Variante eines Hebers über Wedl, von der Stange springt der Ball ins Tor (65.).

Innsbruck verkürzt per Elfmeter

Kompensiert hier der Referee? Das fragen sich die Linzer Spieler und Fans, nachdem Kevin Brandstätter Schimpelsberger im Strafraum beim Laufduell leicht berührt. Der Referee zeigt auf den Punkt. Eler verwandelt zum Anschlusstreffer (67.)

Blau Weiß reagiert sofort mit Offensive. Blutsch wird von Renner allein vor Wedl angespielt. Abseits! Goiginger holt die nächste Ecke heraus. Wedl hält auf Raten den Ball von Markus Blutsch.

Tiroler drängen auf den Ausgleich

Die Schlussviertelstunde beginnt mit dem Blau-Weiß-Wechsel von Sinisa Markovic für Blutsch (77.). Dann haben die Linzer Glück, als Eler aus der Distanz knapp das Tor verfehlt (83.). Hankic dreht einen gefährlichen Ball von Baumgartner über die Querlatte (86.) und hält auch einen Flachschuss nach einem Freistoß großartig (89.).

Tor zum 3:1: Markovic

In der Nachspielzeit lässt der eingewechselte Huspek nach Vorlage von Markovic zuerst noch den Sitzer zum 3:1 aus. Danach spielt Markovic auf Falk, der den Ball wieder auf Markovic spielt, der aus der Drehung zum 3:1 trifft.

Im Linzer Stadion hat der Himmel noch immer die Schleusen geöffnet, jetzt brechen am Feld und auf den Rängen auch die Dämme der Freude.

25. Runde Sky Go Erste Liga Wr Neustadt : FAC Wien 0:3

Austria Lustenau : Liefering 2:0

Wattens : SV Horn 1:1

BW Linz : Innsbruck 2:1

20:30 KSV 1919 : LASK

Fazit: Die Linzer sind schon zur Pause mit der Führung in der Livetabelle erstmals weg von einem Abstiegsplatz und setzten schlussendlich mit dem 3:1-Sieg über Innsbruck den Erfolgsweg nach oben fort. Vor dem Achten Blau Weiß (28 Punkte) liegen Horn (29), KSV (29), Wattens (30) und der Vierte Innsbruck (31) in Schlagdistanz.

Trainer Schmidt fordert aber auch weiter Demut ein, denn unmittelbar hinter den Linzern liegen Wr. Neustadt (27) und FAC (23) ebenfalls gefährlich nahe auf den beiden Abstiegsplätzen.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at