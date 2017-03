Hemma Schmutz neue Lentos-Direktorin

Die gebürtige Kärntnerin Hemma Schmutz ist die neue Direktorin des Lentos Kunstmuseum Linz. Das gab die Stadt Linz Freitagnachmittag gegenüber dem ORF OÖ bekannt. Sie folgt Stella Rollig nach, die seit Jänner das Belvedere in Wien leitet.

Die 50-jährige, studierte Kunsthistorikerin und Germanistin war von 2005 bis 2013 Direktorin des Salzburger Kunstvereines. Sie lehrte unter anderem an der Universität Mozarteum in Salzburg und an der Technischen Universität in Wien. Sie war Beiratsmitglied der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich und in ihrer Anfangszeit wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der Generali Foundation in Wien.

Henry Steinbock

Acht Personen in den Hearings

Nach der Absage des früheren Belvedere-Vizedirektors Alfred Weidinger - er wird künftig das Museum der bildenden Künste in Leipzig leiten - sollen noch ein Mann und sieben Frauen im Rennen gewesen sein. Das „Neue Volksblatt“ nannte zuletzt die ehemalige Kuratorin an der Kunsthalle Wien, Angela Stief, die ehemalige Direktorin der Generali Foundation Sabine Folie oder Harald Krejci, bis vor kurzem Chefkurator im 21er Haus des Belvedere, als mögliche Rollig-Nachfolger.

