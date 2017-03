Bewaffneter Raubüberfall in Linz

In einer Linzer Wohnung sind am Donnerstagabend zwei Personen Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Drei Maskierte hatten sie beim Nachhausekommen abgepasst und mit vorgehaltener Pistole in ihre Wohnung gedrängt.

Die beiden Opfer wurden in der Wohnung ausgeraubt, die vorerst unbekannten Täter machten sich gleich wieder davon. Einer der Räuber sei einem Opfer wegen eines Piercings bekannt vorgekommen, so ein Polizeisprecher.

Drei Verdächtige festgenommen

In der Wohnung des Verdächtigen fanden die Polizisten schließlich alle drei Raub-Verdächtigen vor und konnten sie festnehmen. Eines der Opfer wurde bei dem Überfall verletzt.