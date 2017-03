Waffensammler vor Gericht

In Ried steht am Freitag ein 33-Jähriger vor Gericht, dem vorgeworfen wird, dass er in ganz Oberösterreich hunderte Kriegsrelikte mit dem Metalldetektor gesucht und seine explosiven Funde in einem Waldversteck gehortet haben soll.

Die Sammelleidenschaft des Mannes hat dazu geführt, dass sich in seinem Waldversteck und in seiner Wohnung schließlich ein ganzes Waffenarsenal auftürmte. Die Polizei stellte Mitte Februar unter anderem 130 Granaten, 65 Granatpatronen, 25 Kilogramm Infanteriemunition und zehn Stück Panzerfaustzünder sicher. Das Material war so gefährlich, dass ein Teil davon noch im Wald gesprengt werden musste.

Mit Rohrbombe schwer verletzt

Dabei hatte seine Vorliebe für Explosives bereits einmal zu einer schweren Verletzung geführt. Als er vor einigen Jahren eine Rohrbombe herstellen wollte, explodierte diese und zerfetzte ihm mehrere Finger.

Bis zu zwei Jahre Haft

Der Waffen-Fan muss sich am Freitag vor dem Landesgericht Ried wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Zudem ist er wegen Nötigung und gefährlicher Drohung angeklagt, weil er einmal einen Autofahrer zum Anhalten gezwungen und ihn bedroht haben soll. Dem 33-Jährigen drohen bis zu zwei Jahre Haft.